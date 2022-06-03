В Калужской области мужчина напал на продавца в магазине

В Юхновском районе Калужской области 66-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за нападение на продавца в магазине. В пятницу об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, подозреваемый был пьян, подошел в магазине к продавцу и ударил женщину кулаком в глаз.

Экспертиза показала, что был причинен легкий вред здоровью.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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