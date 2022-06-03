В Калужской области вынесен приговор двум юным девушкам, которые попались на торговле наркотиками

Вынесен приговор двум юным жительницам Малоярославецкого района, виновным в торговле наркотиками. Об этом сообщили в пятницу, 2 июня, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Девушек задержали в январе прошлого года, когда им еще не было 18 лет. Они успели сделать пять закладок с наркотиками.

Суд приговорил виновник к семи годам лишения свободы условно. Также им назначен испытательный срок в четыре с половиной года. В этот период они должны находится дома с 22:00 до 6:00, не менять место жительства без уведомления, а также раз в месяц отмечаться.

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