В машине у двух жительниц Калужской области нашли партию наркотиков

В Калужской области две женщины задержаны по подозрению в торговле наркотиками. Об этом инциденте в пятницу, 3 июня, сообщили в региональном управлении МВД.

Полицейские обнаружили в машине, на которой ехали калужанки, свертки с синтетическим наркотиком. Всего там было 19 граммов.

Как полагает следствие, запрещенные вещества предназначались для продажи.

Женщинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.