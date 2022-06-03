Калужанина осудили на семь лет за попытку зарезать сожителя матери

В Калужской области суд приговорил к семи годам лишения свободы 35-летнего мужчину, который в январе в селе Корекозево пытался убить сожителя своей матери. Об этом сообщили 2 июня в региональной прокуратуре.

Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились. Сначала виновник дважды ударил оппонента ножом в бедро, потом взял нож побольше и нанес пять ударов в голову и тело. А затем уже третьим ножом провел лезвием по шее потерпевшего.

Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего. Но у него зафиксировали тяжкие травмы.

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