Жительница Калуги продала арестованный автомобиль

В Калуге 30-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве. В пятницу, 3 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, она взяла кредит, но платить перестала. На машину калужанки наложили арест.

Зная об ограничениях, женщина выставила автомобиль на продажу и обманула покупателя. Она заверила, что автомобиль не находится под арестом. С мужчины калужанка взяла 100 тысяч рублей.

Предполагаемой виновнице грозит до пяти лет лишения свободы.

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