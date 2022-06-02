В Калуге у девушки украли золотые украшения на 200 тысяч рублей

В Калуге девушка вернулась с работы и обнаружила пропажу своих золотых украшений. Они лежали в мешочке на тумбочке, сообщили в четверг, 2 июня, в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, драгоценности забрала и сдала в ломбард 52-летняя женщина, которая живет вместе с отцом девушки. У нее был ключ от комнаты девушки.

По уголовной статье калужанке грозит до пяти лет лишения свободы.

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