В Обнинске строитель взял деньги за ремонт и пропал

В Обнинске местная пенсионерка лишилась 100 тысяч рублей, захотев сделать ремонт в квартире. В четверг, 2 июня, об этом рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, она отдала 100 тысяч рублей 35-летнему строителю, но тот ничего не сделал и пропал.

В отношении предполагаемого виновника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

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