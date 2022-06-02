В Калуге мужчина перевел мошенникам 760 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Еще один житель Калуги стал жертвой мошенников. В четверг, 2 июня, об этом случае рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин увидел в интернете объявление о возможности заработать на бирже. Он заполнил анкету и дождался звонка брокера. Как позже выяснилось, с жителем Калуги связался мошенник.

Наш земляк перевел деньги на счет. Позже он заплатил якобы за зачисление денег, а также перевел деньги за «справку о признании гражданина инвестором».

Но в итоге с мужчиной перестали выходить на связь, и он понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

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