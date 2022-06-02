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Житель Калужской области обиделся на женщину и пытался сжечь машину ее дочери

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.06.2022 15:23 0 384
Житель Калужской области обиделся на женщину и пытался сжечь машину ее дочери

В Юхновском районе местному жителю грозит до пяти лет колонии за попытку сжечь автомобиль. В четверг, 2 июня, об этом случае рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина поссорился с бывшей возлюбленной и захотел сжечь машину ее дочери. Но хозяйка автомобиля успела потушить огонь.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.06.2022 15:23 0 384
Тэги: криминал
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