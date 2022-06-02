В Калужской области компанию оштрафовали на миллион рублей за взятку сотруднику управления капитального строительства

Как мы уже рассказывали, в апреле нынешнего года сотрудник управления капитального строительства Калужской области осужден за получение взятки в 300 тысяч рублей. В 2020 году виновник контролировал экологическую реабилитацию крупнейшего в регионе водоема - Людиновского водохранилища. Деньги он получил от подрядчика. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 1,5 миллиона рублей.

А в четверг, 2 июня, стало известно, что также оштрафована компания-подрядчик. Она должна заплатить штраф в размере миллиона рублей.

Пока деньги не выплачены, наложен арест на автомобильный прицеп и денежные средства, принадлежащие организации.

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