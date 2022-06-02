В Калужской области убийца сдался в полицию спустя 17 лет

В четверг, 2 июня, прокуратура Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего мужчины из Подмосковья.

По версии следствия, он в 2004 году до смерти избил родного дядю в селе Уколица Ульяновского района.

После этого преступник 17 лет скрывался в Московской области. А несколько месяцев назад сам сдался полиции.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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