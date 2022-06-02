В Калужской области 30-летний мужчина задержан за убийство своего знакомого

В ночь на 31 мая в Тарусе на улице Горького произошло убийство. Подробности в четверг сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, в одной из квартир произошел конфликт между 30-летним и 39-летними мужчинами. В итоге младший из них ножом ударил своего знакомого.

Тело нашли на утро нашли на балконе.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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