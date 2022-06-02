В Калужской области ищут жертв серийного насильника

В четверг, 2 июня, управление Следственного комитета по Калужской области опубликовало фото 28-летнего Виктора Федотова из Калининградской области. Как заявили в СК, этот человек обвиняется в серии изнасилований.

- В период с 2015 по 2022 год Федотов передвигался по регионам Центральной России, где мог совершить аналогичные преступления, - пояснили в Следственном комитете. - С марта 2022 года фигурант содержится под стражей.

О причастности этого человека к другим противоправным действиям просят сообщать в калужское управление СК России по номеру 8-920-895-48-02.

Особые приметы обвиняемого:

на спине вдоль позвоночника расположена татуировка в виде пяти иероглифов, на правой лопатке изображение крылатого человекоподобного существа, на левой ноге татуировка биомеханической тематики,

отсутствует часть передних зубов,

в паховой области имеет шрам размером 8-10 см.

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