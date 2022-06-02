В Калуге избили мужчину, который на улице дал позвонить незнакомцу

В Калуге мужчине из соседнего региона грозит до восьми лет лишения свободы за разбой. В четверг, 2 июня, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, он попросил на улице у незнакомца телефон, чтобы позвонить, а потом не вернул. Более того, он избил владельца гаджета.

Вскоре предполагаемого виновника нашли. Объяснить причины своего поступка он пока не смог.

Расследование уголовного дела продолжается.

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