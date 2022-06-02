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В Калужской области продавцы меда и икры обворовывали дома

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.06.2022 09:13 0 713
В Калужской области продавцы меда и икры обворовывали дома

В Кировском районе задержаны двое мужчин из Ставропольского края, которых подозревают в кражах. В четверг, 2 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, они под видом продавцов меда и икры заходили в частные дома. Пока один мужчина показывал товар и отвлекал хозяев, второй искал ценные вещи в других комнатах.

Точная сумма ущерба пока устанавливается. Предполагаемым преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.06.2022 09:13 0 713
Тэги: криминал полиция
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