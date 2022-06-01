Жительница Калужской области обманула интернет-магазины на 396 тысяч рублей

Женщину из Калужской области подозревают в 18 случаях мошенничества при совершении покупок в интернет-магазине. В среду, 1 июня, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, калужанка обнаружила уязвимость в программном обеспечении сайтов. Она заказывала товар, отменяла доставку, но при этом получала посылку в пункте выдачи. А позже ей на счет возвращались деньги.

Общий ущерб составил 396 тысяч рублей. Эти деньги виновница уже вернула магазину.

По уголовной статье женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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