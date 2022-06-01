В Калужской области бизнесмен обманул министерство экономического развития на три миллиона рублей

Калужская прокуратура направила в суд уголовное дело 41-летнего бизнесмена из Обнинска. Мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщили в среду, 1 июня, в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, генеральный директор похитил три миллиона рублей, которые в 2020 году были выделены министерством экономического развития Калужской области в качестве субсидии на покупку оборудования.

Предполагаемому виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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