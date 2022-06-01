В Калужской области мужчину убили из-за денежного долга

В начале апреля в Думиничах произошло убийство. Расследование уголовного дела уже завершено, сообщили в среду, 1 июня, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, 37-летний мужчина выпивал в доме у знакомого. Во время застолья он вспомнил про денежный долг подруги хозяина дома. Началась ссора. В итоге гость ножом ударил собутыльника, тот умер на месте.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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