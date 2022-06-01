В Калужской области бывшего полицейского обвиняют в получении взятки

В Боровском районе бывшему заместителю начальника уголовного розыска грозит до года колонии за получение взятки. В среду, 1 июня, о направлении дела в суд сообщила прокуратура Калужской области.

По версии следствия, мужчина потребовал от предпринимателя, который незаконно заготавливал металл, взятку, чтобы виновником не занялась полиция. В итоге бизнесмен отдал 5000 рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.