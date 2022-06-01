В Калуге мужчина перевел мошенникам больше миллиона рублей

В Калуге еще один человек стал жертвой телефонных мошенников. В среду, 1 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Преступники звонили ему от имени сотрудников банка. Якобы кто-то хотел оформить на калужанина кредит и лишить его денег, а для спасения своих сбережений он должен перевести все на безопасный счет.

Житель Калуги так и поступил, переведя все через банкомат. После этого преступники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. Виновников ищут.

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