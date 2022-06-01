В Калуге двое молодых мужчин задержаны за кражи из машин

Калужские полицейские задержали двоих молодых мужчин, которых подозревают в кражах магнитол из автомобилей. Одному из них 18 лет, другому – 20, сообщили в управлении МВД по Калужской области в среду, 1 июня.

На данный момент известно о трех пострадавших автомобилистах. Преступники вскрывали дверь с помощью отвертки или разбивали стекло.

Общий ущерб оценивается в 23 000 рублей.

Предполагаемым виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.