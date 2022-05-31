В Калужской области на 17 лет осудили убийц пенсионера

Во вторник, 31 мая, областной суд в Калуге вынес приговор двоим мужчинам, которые убили 83-летнего пенсионера в деревне Вербежичи Людиновского района. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Преступление произошло 8 мая прошлого года. Виновники были пьяны и зашли в незапертую дверь дома пенсионера, чтобы что-то украсть. Ранее один из мужчин уже воровал деньги у пенсионера.

На этот раз воров заметил хозяин дома. Пьяные мужчины набросились на него, избили и душили зарядкой от телефона. После этого они положили пенсионера на кровать, подожгли матрас и открыли газ. Из дома убийцы украли 6500 рублей и телефон стоимостью 1680 рублей.

Пенсионер умер от отравления угарным газом. Его тело нашли на следующий день, когда тревогу забили соседи.

Одного из мужчин приговорили к 17 с половиной годам лишения свободы, второго – к 17 годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

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