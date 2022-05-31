Житель Калужской области попал в больницу, попытавшись разнять драку в кафе

В Обнинске местный житель получил травмы, когда попытался разнять двоих мужчин, которые устроили драку в кафе. Во вторник, 31 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Миротворцу досталось от одного из участников драки.

Экспертиза показала, что мужчине причинен тяжкий вред.

Ударивший его найден. Мужчине 32 года. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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