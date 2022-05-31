В Калужской области иностранные студенты палкой избили земляка

Конфликт между иностранными студентами произошел в одном из вузовских общежитий в Обнинске. Во вторник, 31 мая, управление МВД по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела.

По предварительным данным, молодые люди, которым 21 и 22 года, деревянной палкой избили своего земляка в холле общежития.

Удары наносились в голову и тело. Экспертиза показала, что пострадавшему нанесены травмы средней степени тяжести.

Подозреваемым студентам грозит до пяти лет лишения свободы.

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