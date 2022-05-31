В Калужской области два рыбака заплатят по 100 тысяч рублей за браконьерство

Суд вынес приговор двум жителям Брянской области, которые в ноябре прошлого года устроили незаконную рыбалку на озере Ломпадь в Людиново. Виновники оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый. Об этом сообщили во вторник, 31 мая, в прокуратуре Калужской области.

Мужчины сетями выловили в местах нереста 40 лещей, судаков и толстолобиков.

Их задержали сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

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