В Калужской области 48-летний мужчина задержан за попытку изнасиловать девушку, которую подвозил

В понедельник, 30 мая, в Калужской области 48-летний мужчина попытался изнасиловать девушку. Об этом инциденте рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый предложил подвезти девушку, которая стояла на остановке. Но потом по дороге свернул в лес и попытался изнасиловать попутчицу. Девушка сопротивлялась и сумела убежать.

Расследование уголовного дела продолжается.

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