В Калуге женщина лишилась 1,3 миллиона рублей, продляя срок действия сим-карты

В Калуге женщина лишилась крупной суммы после звонка мошенника на ее телефон. Во вторник, 31 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина представился работникам оператора связи. Он сказал, что у калужанки заканчивается срок действия сим-карты. Чтобы его продлить, он попросил продиктовать код, который придет в смс. Женщина так и поступила.

Позже жертва мошенников узнала, что все деньги с ее счета в банке списаны. Более того, на калужанку оформили кредит. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

Виновника сейчас ищут.

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