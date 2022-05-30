В Калуге троим торговцам наркотиками грозит по 20 лет колонии

Троим жителям Калуги грозит по 20 лет колонии за торговлю наркотиками. Они делали закладки с героином на улице Луначарского, сообщили в понедельник, 30 мая, в прокуратуре Калужской области.

Одному из обвиняемых 39 лет, второму – 45, третьему – 50.

Ранее эти люди уже были судимы за преступления с наркотиками.

Прокуратура передала материалы дела в суд.

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