Житель Обнинска пытался убить мужчину, заступаясь за девушку

В Обнинске 53-летний мужчина подозревается в покушении на убийство. Об этом инциденте в понедельник, 30 мая, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, этот человек 26 мая пришел в квартиру другого человека и ударил его ножом в грудь. После этого он ушел.

Жизнь пострадавшего удалось спасти. Сейчас он находится в реанимации.

По словам подозреваемого, он заступился за девушку, которую избил тот человек.

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