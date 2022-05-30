В Калуге мошенник обманул 93-летнего мужчину, у которого снимал квартиру

В Калуге 39-летнего мошенника приговорили к двум годам и пяти месяцам лишения свободы. Он обманул 93-летнего пенсионера, у которого снимал квартиру, сообщили в понедельник, 30 мая, в прокуратуре Калужской области.

Сначала мужчина рассказал, что у него умер младший брат и попросил одолжить 21 тысячу рублей. Чуть позже мошенник придумал историю о смерти матери. Во втором случае виновник попросил уже 30 тысяч.

Калужанин пытался обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений.

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