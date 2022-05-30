В Калуге мужчина ногой ударил полицейского в лицо

В Калуге мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении полицейского. В понедельник, 30 мая, о передаче дела в суд сообщила прокуратура Калужской области.

По версии следствия, в марте полицейский заметил на улице двоих мужчин, которые были пьяны и нарушали общественный порядок. Но на сотрудника МВД один из нарушителей отреагировал агрессивно.

Он ударил полицейского ногой в лицо.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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