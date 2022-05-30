В Калужской области ночью задержан рыбак-браконьер

В Людиново 46-летнего мужчину подозревают в браконьерстве. В понедельник, 30 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, этот человек ночью с помощью сети ловил рыбу на озере Нижнем в границах нерестового участка.

Всего у него нашли 22 карася, леща и судака. Ущерб оценивается в 17 110 рублей.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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