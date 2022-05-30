Житель Калужской области нашел на берегу реки автомат Калашникова
В Кирове полиция возбудила уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Его подозревают в незаконном хранении оружия, сообщили в понедельник, 30 мая, в управлении МВД по Калужской области.
В доме у мужчины нашли переделанный автомат Калашникова и патроны.
Сам предполагаемый виновник рассказал, что нашел оружие на берегу реки и решил оставить себе.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.