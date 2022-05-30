Житель Калужской области нашел на берегу реки автомат Калашникова

В Кирове полиция возбудила уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Его подозревают в незаконном хранении оружия, сообщили в понедельник, 30 мая, в управлении МВД по Калужской области.

В доме у мужчины нашли переделанный автомат Калашникова и патроны.

Сам предполагаемый виновник рассказал, что нашел оружие на берегу реки и решил оставить себе.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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