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В Калужской области обокрали вышку сотовой связи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2022 10:20 2 519
В Калужской области обокрали вышку сотовой связи

В ОМВД России по Дзержинскому району поступило заявление от представителя компании, обслуживающей вышку сотовой связи, о похищении оборудования. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскным мероприятиям сотрудниками уголовного розыска были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей поселка Товарково, 1981 и 1984 годов рождения.

По версии оперативников, в ночное время молодые люди срезали замок на базовой станции, откуда похитили имущество и в дальнейшем сдали его в пункт приема металла в городе Калуге. Полученные денежные средства потратили на личные нужды.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.05.2022 10:20 2 519
Тэги: криминал кража
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