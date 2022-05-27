В Калужской области гендиректора подозревают в отмывании денег
Обнинская полиция возбудила уголовное дело в отношении генерального директора одной из городских компаний. Мужчину подозревают в отмывании денег, сообщили в пятницу, 27 мая, в управлении МВД по Калужской области.
По версии следствия, этот человек по заниженной стоимости продал транспорт предприятия, а потом перевел на счета другой своей компании 450 тысяч рублей.
Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.