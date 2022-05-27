В Калужской области гендиректора подозревают в отмывании денег

Обнинская полиция возбудила уголовное дело в отношении генерального директора одной из городских компаний. Мужчину подозревают в отмывании денег, сообщили в пятницу, 27 мая, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, этот человек по заниженной стоимости продал транспорт предприятия, а потом перевел на счета другой своей компании 450 тысяч рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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