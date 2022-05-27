Мошенник обманул калужских предпринимателей на 41 миллион рублей

Калужская полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего мужчины из Нижнего Новгорода. Его подозревают в крупном мошенничестве, сообщили в пятницу, 27 мая, в региональном управлении МВД.

По версии следствия, мужчина находил в интернете объявления о продажи фирм. Он звонил и предлагал бизнесменам купить их предприятие. При этом преступник уговаривал собеседников сначала взять в лизинг дорогостоящую технику. Мошенник обещал вскоре купить фирму и платить по счетам за лизинг. Он даже переводил первые взносы за машины, а потом исчезал вместе с техникой.

Общий ущерб калужских предпринимателей оценивается в 41 миллион рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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