В Калуге 22-летний мужчина избил случайных прохожих

В Калуге 22-летнего мужчину подозревают в разбое. В пятницу, 27 мая, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, молодой человек в пьяном виде заметил конфликт троих незнакомцев и налетел на них. Один мужчина от удара в голову потерял сознание, второй тоже упал на землю. 22-летний калужанин забрал у одного человека телефон за 11 000 рублей, у второго – вещи на 8000 рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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