В Калужской области вынесен приговор мужчине, убившему дочь и стрелявшему в жену

В Калужской области суд вынес приговор 69-летнему мужчине, устроившему кровавые семейные разборки в Кировском районе в августе прошлого года. Он проведет 16 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В деревне Тешевичи пенсионер поссорился с дочерью и женой. Он взял травматический пистолет и выстрелом в голову убил 42-летнюю дочь. После этого мужчина стрелял в голову жене, но ее жизнь удалось спасти врачам.

Виновник уехал с места преступления на машине. Но спустя два дня его нашли. Он спал в машине в лесу.

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