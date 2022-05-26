Калужанину грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками

В Калужской области до 20 лет колонии грозит мужчине, который намеревался продать синтетический наркотик. В четверг, 26 мая, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

При обыске у подозреваемого нашли два пакета и четыре фрагмента бумаги, внутри которых находилось порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это «N-метилэфедрон» массой 3,28 грамма.

Сейчас ведется расследование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.