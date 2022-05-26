В Калужской области воспитательницу уволили из детского сада после скандала с педофилией

Как мы уже рассказывали, в Калужской области задержан 21-летний мужчина, которого подозревают в педофилии. По предварительным данным, он, являясь сыном воспитательницы детского сада, приходил к матери на работу и, пока ее не было, трогал девочек за интимные места. В четверг, 26 мая, стало известно, что воспитательницу уже уволили.

- В Дзержинском районе по данному факту, который произошел в апреле, задержан один из жителей района, - прокомментировали нам в министерстве образования и науки Калужской области. - Материалы направлены в Следственный комитет. В детском саду работает прокуратура, с сотрудниками детского сада ведется работа по выяснению деталей произошедшего. Добавим, что воспитатель детского сада уволен.

В Следственном комитете пока не сообщали, что может грозить предполагаемому виновнику.

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