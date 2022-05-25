Житель Калуги перевел случайной знакомой 180 тысяч рублей

Житель Калуги стал очередной жертвой мошенников, сообщили в среду, 25 мая, в региональном управлении МВД.

Мужчина познакомился в интернете с девушкой и общался с ней виртуально. Через некоторое время она рассказала о проблемах и попросила денег в долг. За несколько раз калужанин перевел 180 тысяч рублей. А потом девушка перестала выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас ведется расследование.

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