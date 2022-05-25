В Калуге 70-летний мужчина пытался убить своего сына

Калужская прокуратура направила в суд уголовное дело 70-летнего пенсионера, которого подозревают в покушении на убийство своего 46-летнего сына. В среду, 25 мая, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Конфликт между мужчинами произошел в сентябре прошлого года. В этот момент они оба были пьяны.

По версии следствия, обвиняемый ударил сына ножом в грудь.

Врачам удалось спасти жизнь пострадавшему.

Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

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