В Калужской области вор потерял украденное золото

В Бабынинском районе возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Его подозревают в краже, сообщили в среду, 25 мая, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, виновник поссорился со своей знакомой и несколько раз ударил женщину. Она потеряла сознание. После этого мужчина забрал золотые сережки и цепочку с крестиком и убежал.

Но по дороге вор потерял золото. В этот момент он был пьян, объяснили в полиции.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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