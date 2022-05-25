В Калуге 24-летняя девушка попалась на мошенничестве с материнским капиталом

24-летнюю жительницу Калуги подозревают в мошенничестве при получении выплат. В среду, 25 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, мать двоих детей оформила материнский капитал, заключила договор со строительной фирмой, но на самом деле дом возводить не собиралась. Она обналичила деньги и часть отдала строительной фирме.

Калужанке грозит до шести лет лишения свободы.

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