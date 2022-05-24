Жительница Калуги заплатила 150 тысяч рублей за несуществующего щенка

В Калужской области 48-летнюю женщину подозревают в мошенничестве. Во вторник, 24 мая, об этом случае сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, преступница обманула свою знакомую. Она взяла с женщины 150 тысяч рублей за покупку щенка породы бостон терьер, а деньги потратила на себя.

Полицией возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование.

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