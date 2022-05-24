В Калужской области задержан мужчина, задолжавший по алиментам 400 тысяч рублей

Житель Бабынинского района Калужской области задолжал по алиментам 400 тысяч рублей. Во вторник, 24 мая, об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

От правоохранительных органов мужчина прятался у сожительницы. Но его нашли и доставили в отделение судебных приставов.

По уголовной статье должнику грозит до года лишения свободы.

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