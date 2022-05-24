В Калуге угонщику грозит до пяти лет колонии за одну поездку на чужой машине

В Калуге полицейские задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в угоне. Ранее он уже был судим, сообщили во вторник, 24 мая, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он увидел незапертый автомобиль, завел его и решил проехаться.

Вскоре угонщик бросил машину и ушел.

Предполагаемому преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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