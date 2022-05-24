В Санкт-Петербурге задержан находившийся девять лет в федеральном розыске калужанин

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 57-летнего калужанина, который с 2013 года находился в федеральном розыске. Во вторник, 24 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, этот человек взял в долг у шестерых знакомых 12 миллионов рублей и не вернул. Деньги якобы предназначались на развитие бизнеса.

Расследование уголовного дела возобновлено. Мужчина доставлен в наш регион.

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