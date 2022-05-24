В Калужской области 45-летний мужчина избил свою мать и запер ее в погребе

В городе Спас-Деменск 45-летний мужчина задержан за незаконное лишение свободы своей матери. Во вторник, 24 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Тревогу забила дочь пожилой женщины, которая не смогла до нее дозвониться.

Приехавшие в дом полицейские обнаружили, что пенсионерку запер в погребе ее сын. Перед этим он ее избил и угрожал ножом. Мужчина закрыл люк на щеколду и забил гвоздем.

- В погребе женщина находилась ночь и следующий день до момента ее освобождения сотрудниками полиции, - прокомментировали также в калужском региональном управлении Следственного комитета. - При задержании подозреваемый угрожал полицейским ножом, молотком и лопатой, высказывал угрозы убийством, а затем ударил одного из сотрудников штыком лопаты.

Полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.