В Калуге обманули пенсионера, который хотел вернуть деньги за покупку лекарств

В областной столице пожилой мужчина стал жертвой мошенника. В понедельник, 23 мая, о возбуждении уголовного дела сообщили в региональном управлении МВД.

Пенсионеру позвонил незнакомец и рассказал, что ему якобы полагается выплата за купленные ранее лекарства. Калужанин поверил звонившему и продиктовал ему реквизиты банковской карты.

После этого со счета жертвы списали имевшиеся там 14 000 рублей.

Виновника сейчас ищут.

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